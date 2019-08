Ciudadanos repudian a el "Dronco" y piden que Congreso lo destituya

Los regios repudian a El Bronco y quieren que el Congreso Local lo destituya del cargo

Noticias de hoy - 15/08/2019 10:00 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez





Los ciudadanos repudian al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y están de acuerdo en que el Congreso de Nuevo León lo destituya del cargo por haber desviado recursos públicos para recolectar firmas para su candidatura presidencial.



"Que se vaya, que se vaya a hacer lo que tenga que hacer en su rancho o a ver en dónde. Él dijo que si no cumplía, él renunciaba, pues que renuncie", dijo una ama de casa.



"Que le cortaran la mano a los corruptos y ése fue un de los corruptos a los que hay que cortarle las manos. No ha hecho nada: es un corrupto (de los que dicen) nada mas para acá como el azadón", explicó otra.



Los regios hablaron claro y aseguraron que el mandatario no debe ocupar la silla de gobernador.



Algunos lamentaron que ilegalmente Rodríguez Calderón haya recolectado firmas para su candidatura con ayuda de los servidores públicos.





