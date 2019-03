Cierra Febrero con más de 100 asesinatos

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia confirmaron que el mes de febrero fue más violento que el primer mes del 2019, al cerrar con más de 100 asesinatos

INFO7

Por: Carlos Campos



El Vicefiscal del Ministerio Público reconoció que febrero cerró con más de 100 asesinatos, muchos de ellos relacionados con la delincuencia organizada.

Superan los 100, estamos hoy, justamente desde anoche y el día de hoy, estamos haciendo el análisis de las personas fallecidas, hay algunas autopsias que todavía no se concluyen, sencillamente la persona que fue encontrada el día de ayer maniatado acá en el sur de la Ciudad, aún no se concluye la autopsia por eso no quiero cerrar el número en este momento pero sí superan los 100 dijo Luis Enrique Orozco, Vicefiscal del Ministerio Público.

El pasado mes de enero, la cifra de muertos cerró en 99, convirtiendo a ese primer mes del año en uno de los más violentos de los últimos años.

Las autoridades indicaron que las detenciones efectuadas en últimos días, ayudaron a disminuir los asesinatos relacionados con el crimen organizado.

