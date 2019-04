Cierra en Escobedo entrega de "65 y Más"

A lo largo de 15 días, se atendió a miles de adultos mayores en los módulos que se instalaron en la zona metropolitana

Este viernes cierra en Escobedo la entrega de apoyos para adultos mayores del desaparecido programa "65 y Más".

A lo largo de 15 días, la Secretaría de Bienestar federal atendió a miles de beneficiarios que no tienen tarjeta y cobraban por giro postal.

El operativo de entrega se realizó en la mayoría de municipios rurales y la totalidad de la zona metropolitana.

Este jueves fue el segundo y último día que dicho trámite se efectuó en Guadalupe donde, en total, se atendieron a más de mil 600 beneficiarios.

"Ahorita tengo como una hora aquí, ya me atendieron, ya estoy puesto para ir a cobrar a Telecom, en realidad no batallé, de ninguna manera", dijo el beneficiario, Humberto Hernández.

Aunque en repetidas ocasiones, la autoridad informó que los módulos sólo eran para la entrega de los apoyos, a lo largo de las dos semanas se presentaron muchas personas que iban a preguntar por sus tarjetas y preguntar por qué a los pensionados del Issste aún no les depositaban.

"El problema que tiene mi esposa es que es desde enero se registró y luego fuimos a checar por qué no le había llegado, porque a mi me llegó en febrero, a ella no, fuimos a checar en el Condominio Acero y luego nos dijeron que nos esperaramos, entonces ella nos informaron que no estaba en la lista", explicó Pablo Mata.

El horario de atención este viernes en Escobedo, es de 9: 00 a 2: 00 de la tarde, en el auditorio municipal ubicado en Juárez y Treviño.