Choque múltiple deja dos lesionados en Av. Morones Prieto

Un choque múltiple donde participaron tres vehículos dejó como saldo a dos personas lesionadas durante la madrugada de este martes

Noticias de hoy - 10/07/2018 06:40 a.m.

Cesar Rojas

Por:

El percance ocurrió a las 01:00 horas en los carriles exprés de la avenida Morones Prieto y la calle Miguel Nieto frente al sector Nuevas Colonias.

Uno de los coches detuvo la marcha en la parte alta del puente, ya que el conductor se percató que la escalera que llevaban en el techo del vehículo estaba a punto de caer por no ir bien sujeta.

Otro automovilista también se detuvo para ayudarlos, sin embargo, al regresar a sus vehículos y tratar de reiniciar la marcha, fueron impactados por una camioneta que se desplazaba a exceso velocidad.

Los lesionados de ambos autos fueron identificados como Obed González, de 36 años y Miguel Ángel Cedeño de 34, quienes fueron trasladados al Hospital Metropolitano y Universitario, respectivamente.

El conductor de la camioneta, que no fue identificado, alegó que debido a que las luminarias no funcionan en este punto de la avenida Morones Prieto no alcanzó a ver los vehículos detenidos y se produjo la colisión.