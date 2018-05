Chong pide a priístas a no sentir vergüenza pertenecer al PRI

Rodolfo García

Por:

El coordinador de los candidatos al senado por el PRI, Miguel Ángel Osorio Chong llamó a los priístas de Nuevo León a no sentirse avergonzados de ser priístas, y aseguró que quienes le han fallado al partido y a la población, son procesados por las autoridades.

Durante su visita por la entidad, donde se reunió con militantes y simpatizantes del municipio de Escobedo, el exsecretario de Gobernación, indicó también que en el proceso electoral complejo, en el que está en juego y en riesgo el país con algunos personajes que creen que pueden engañar a los ciudadanos al decir que pueden cambiar al país con una varita mágica.

Remarcó que Nuevo León ya lo vivió con el primer gobernador sin partido, el cual no ha respetado a las personas y no ha entregado buenos resultados y que tiene el cinismo de buscar una candidatura a la presidencia en lugar de cumplir a la gente del estado.

"Yo les pido que vayan mirando a los ojos a la gente, que vayan con la frente en alto, no hay nada de que sentirnos avergonzados, quienes le han fallado a este partido, el más importante y más grande de México, nosotros mismos los pusimos en su lugar y los expulsamos y están enfrentando un proceso legal. Así como lo hicimos con los que estaban en nuestro partido también lo hicimos con otros que estaban en otros partidos políticos, no conocen a nuestro instituto político, el PRI es mucho más grande que ellos.

"Les pedimos que hagan en estos últimos días, todo lo posible para que no quede ninguna persona con la que no puedan platicar, y que le puedan decir de verdad te quieres ir a una aventura que alguien que no puede sostener sus promesas, que no sabe gobernar este país, y que solamente está engañando para alcanzar su ambición de poder, de verdad quieres que Nuevo León se convierta en un Venezuela, de verdad quieres que mañana no existan los insumos básicos para llevarles lo necesario a nuestros hijos... Tenemos que hacer el esfuerzo último para que podamos convencer con argumentos de lo que le conviene a Nuevo León", puntualizó.