Censuran evento religioso en Congreso al celebrar a Benito Juárez

Los priistas de Nuevo León, no se olvidaron del Presidente Benito Juárez en el 213 aniversario de su natalicio.

Convocados por la CNOP, los tricolores realizaron una ceremonia que incluyó discursos y una guardia de honor al pie de su esfinge.

"Hace, efectivamente, 213 años, nació Benito Juárez, un Presidente que gobernó en situaciones inéditas, absolutamente diferentes a cualquier escenario que nos pudieramos imaginar", dijo el cronista Leopoldo Espinosa Benavides.

Benavides recordó el origen zapoteco de don Benito Pablo Juárez García al cual se le atribuye la consolidación del Estado Mexicano y la República.

"Es ejemplo de superación porque él vivió en un país de criollos y si hoy día las étnias luchas por sus derechos, vamos a imaginarnos por lo que tuvo que pasar ese indio zapoteca para llegar a donde llegó", afirmó.

En los mensajes se recordó su célebre frase "entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", pero también se hizo incapié en que Juárez logró la separación de la iglesia y el Estado.

En ese punto, la Secretaria General del PRI, Lorena de la Garza, arremetió contra las diputadas locales del PAN, Claudia Caballero; de Morena, Celia Alonso, y del PES, Tábita Ortiz, por haber realizado, la semana pasada, una evento religioso en el Congreso local.

"En el Congreso del Estado por haber organizado un evento casi religioso en el recinto legislativo de nuestro Estado, que si Benito Juárez estuviera circulando entre nosotros yo creo que le daba un ataque y se nos vuelve a morir este gran personaje, quiero llevar esa referencia de separar las ideologías personales de las ideologías políticas y públicas", afirmó.

Además de los oradores, entre los asistentes estuvieron la ex delegada de la Secretaría de Economía, Carlota Vargas; el ex Senador, Rubén Zarazua; el ex Tesorero estatal, Xavier Doria, y el líder de los burócratas de Monterrey, Horacio Reyes.