Carlos de la Fuente califica de cobarde a Marco González por difundir rumores

Noticias de hoy - 06/09/2019 11:44 a.m.

Por: Yaressi Ortega





Los movimientos en el Congreso del Estado siguen generando sorpresas, ya que en menos de una semana dos priístas declinaron al bando tricolor para pasar a los brazos de Morena, donde fueron arropados y bien recibidos para seguir con su trabajo legislativo.

Esto ha provocado un revuelco y un sinfín de comentarios sobre más movimientos como un "draft" realizado con jugadores de futbol, los más recientes señalamientos indicaban que dos diputados de la bancada panistas se estarían alistando para un cambio, sin embargo, esto fue desestimado por el coordinador Carlos de la Fuente, quien afirmó los "rumores" son fundados por el diputado Marco González.

"Los rumores salen de algún lado, alguien los tiene que generar... toda esa información está saliendo de una persona que esta ardida, que está queriendo descuartar a todos los grupos legislativos se llama Marco González, no hay rumor díganle al señor expresidente de Congreso que se deje de andar diciendo cosas, que este grupo debe andar muy sólido y así vamos a seguir", afirmó el panista.

De la Fuente, señaló que todo lo que se ha dicho son mentiras que provienen del extricolor, asimismo afirmó que ya habló con el diputado ahora de Morena para pedirle que no siga con esa actitud, y lo acuso de cobarde.

"Que no sea cobarde que venga y me diga las cosas de frente que no ande buscando a los medios para decir esos rumores", puntualizó.

El coordinador panista mencionó que su bancada está más fuerte que nunca y no tiene nada que descartar dado que sus diputados se mantienen fuertes y pidió a González enfrentar la situación de frente y no generar discordia.

"No descarto, son mentiras de Marco González quien dice esto, y díganle que yo dije, se lo dije personalmente en su cara... que se deje de andar diciendo esos rumores", comentó.