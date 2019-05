Captan ataque de menor afuera de secundaria en Escobedo

Un estudiante fue víctima de acoso y agresión escolar. Los hechos ocurrieron afuera de una secundaria técnica en el municipio de Escobedo

Noticias de hoy - 06/05/2019 09:00 a.m.

INFO7

Por: Ernesto Ochoa

Con el rostro lacerado y un ojo dañado así terminó Alan, de 14 años, un estudiante de secundaria que fue agredido por otro joven.

Los hechos sucedieron el 22 de marzo, a la hora de salida.

Afuera de la secundaria Técnica 62 ubicada en la colonia Residencial Escobedo.

La evidencia quedó registrada en video.

En las imágenes se aprecia a un exalumno identificado como Rogelio de 16 años, quien de forma directa lo empieza a agredir.

"La escuela secundaria hasta el momento no hecho nada para poner los castigos o las medidas disciplinarias para las autoras intelectuales de la agresión de mi hijo", Karla Galicia, mamá del menor.

"Mi hijo sufrió un daño en su ojo donde corría el riesgo de desprender la retina y pues tener ceguera en su ojo izquierdo".

La mamá del menor afectado denunció que el ataque fue orquestado por alumnas de la misma escuela que presuntamente forman parte de una pandilla denominada Las Cobras.

"Ellas se autodenominan las Cobras en una conversación se aprecia donde amenazan a claudia".

"Lo golpean porque a la hora del receso amenazan a Claudia, mi hijo pide paz que ya dejen de pelear", explicó la madre de Familia.

La denuncia fue puesta en un CODE por lo que la Fiscalía General de Justicia ya indaga el caso.

Pero, Karla Galicia, denunció que hubo omisiones por parte del personal directivo de la secundaria ya que no se solicitó el apoyo de una ambulancia, pese a que su hijo había resultado lesionado.

"Se le presentaron a la directora, junto con un video de las mismas niñas graban para hacer burla con sus compañeros".

"No quieren entender que sigue en riesgo y no nada más esta en riesgo físico si no ya emocional", mencionó Karla.

Alan fue sometido a un procedimiento Láser por parte de médicos especialistas y se ha ido recuperando, sin embargo, su madre teme por seguridad ante la supuesta indiferencia de autoridades de la Secretaría de Educación y de la directora del plantel educativo.

La mamá del alumno golpeado solo pide justicia y que eviten más agresiones y acosos.