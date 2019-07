Captan a oso tomando un paseo dominical

El ejemplar de oso negro fue filmado por un videoaficionado que, desde el interior de su casa se las arregló para documentar el suceso

Por: Redacción





Durante la tarde de este domingo, se viralizó un video en el que se muestra a un oso que pasea con cierta naturalizad por las calles de suburbio.

Los hechos se suscitaron en el fraccionamiento Cantizal, situado en el municipio de Santa Catarina Nuevo León.

En las últimas semanas se han reportado numerosos avistamientos de ejemplares de oso negro, especie endémica del norte del norte del continente americano.

En caso de encontrarse frente a uno de estos peludos vecinos, Protección Civil extiende las siguientes recomendaciones:

No te acerques, no pierdas la calma, no lo alimentes, no le arrojes piedras ni objetos, no intentes fotografiarlo, no tomes selfies, no le dejes basura al alcance, no lo molestes y aléjate de él.

Aunado a lo anterior, dejamos a su disposición los teléfonos de Protección Civil de Nuevo León y de la comisión de Parques y Vida Silvestre, que son: 911 y (81) 2033 1218, 2033-1234 respectivamente.