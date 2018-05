Cansa a pasajeros robos en urbanos; exigen operativos de seguridad

Se vuelven frecuentes los atracos en unidades del transporte público por lo cual pasajeros afirman que las autoridades deben coordinarse para prevenir este delito mediante operativos de revisión

INFO7 - Los pasajeros del transporte urbano se han convertido en la presa favorita de los ladrones pues casi a diario surgen nuevas imágenes que muestran a usuarios indefensos a los que no les queda de otra que entregar sus pertenencias tras ser amanezados con pistolas o cuchillos.

"Tengo una vecina que le tocó que le robaron su celular pues porque iba en el camión", afirmo la pasajera María del Pilar.

"Varios compañeros de trabajo les ha sucedido eso en las rutas de transporte", secundó Héctor Manuel.

Po tal motivo, quienes usan transporte público, lanzaron un "ya basta" al exigirle a Fuerza Civil, las policías municipales y a la Agencia del Transporte que implementen medidas para frenar este delito.

"Se está repitiendo mucho en la actualidad este delito y creo que lo que se debería hacer es que en las parada esté un uniformado que pueda revisar camiones, en diferentes paradas aleatorias, y así para evitar percances", indicó Daniel Ibarra.

"Pienso que la cuestión de la policía, la seguridad que no está poniendo mucho de su parte en estos casos porque saben que se está reportando mucho y no se ve nada que hagan algo, no se ve que pongan cartas sobre el asunto", expresó por su lado Thelma Nava.

El caso más reciente, o que por lo menos quedó documentado en video, es de la Colonia Altamira, de Monterrey, donde pasajeros bajan corriendo por la puerta trasera de un camión luego de que un empistolado sube a robarlos.

No conforme con lo que ya llevaba en la mano, el ratero amaga a un estudiante en plena vía pública.

"Ahorita la delincuencia anda muy duro, no se puede hacer pues nada, yo creo que lo más recomendable es, pues ahora sí que decimos, salir ahora sí que al calle sin nada porque pues es un riesgo también andar con muchas cosas", opinó el pasajero, Édgar Quevedo.

Pero la exigencia generalizada que resuelve el problema de fondo es que las autoridades prevengan con operativos.

"Operativos, operativos de Fuerza Civil, retenes y todo eso"

Pero para atacar ese delito, es necesaria la coordinación entre autoridades.