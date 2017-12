Cancelan aumento del transporte; era show mediático

El gobierno del Estado rechazó el incremento en las tarifas de camión y taxis para inicios de año, pero no descartó analizar el tema durante el 2018; activistas sostienen que las aumentaría después de que pase la elección presidencial

Tras el revuelo ocasionado por el anunció de que las tarifas del transporte aumentarían para el 2018, el gobierno del Estado anunció que no lo autorizaría lo cual confirmó lo que muchos advirtieron: que se trataba de un "show mediático" para beneficiar al Bronco.

El Estado indicó en un comunicado que, por lo pronto, es decir, a principios de año, el precio de camiones y taxis seguirá igual aunque no descartó que aumenten una vez que pasen las elecciones presidenciales.

"Como tantas de las cosas que han caracterizado a este gobierno, es un show, es parte del decir y hacer bolas de humo y luego salir a decir que no se va a llevar a cabo, es parte de las incongruencias, dimes y diretes del Bronco", afirmó la diputada priista, Gloria Treviño.

En el Congreso local más diputados afirmaron que ya habían advertido que se trataba de un truco publicitario porque ni siquiera había un dictamen técnico para sustentar el aumento que anunció el director de Transporte, Jorge Longoria.

"Creíamos que todo eso se trataba de un mensaje, solamente para levantar una cortina de humo y, probablemente, ponerle el plato servido al gobernador para que saliera a decir que esto no iba a ser posible y pasar como súper héroe", expresó el panista Daniel Carrillo.

La dirigencia estatal del PAN exigió seriedad y respeto para los usuarios y afirmó que no están de acuerdo en el incremento pues no se ha cumplido con mejorar el servicio ni rediseñar rutas.

"El PAN ha sido muy claro, no estamos de acuerdo en que se esté viendo siquiera la posibilidad porque no tenemos un plan integral y el día de mañana si otro funcionario publico lo presenta y sacar adelante pues dirán que no fue el Bronco el que aplicó este aumento", expresó el líder estatal panista, Mauro Guerra.

En su comunicado, el Estado indica que la sesión del Consejo Estatal del Transporte programada para hoy se pospone, pero no hay cancelación oficial por eso, el organismo Únete Pueblo recurrió al amparo para obligar al Bronco a incluir tres ciudadanos en dicho consejo como ordena la ley.

"Hay que señalar que el gobernador dijo que por ahora, o sea, por ahora puede ser de aquí a julio, junio, cuando pasen las elecciones", expresó la vocera de ese organismo, Rocío Montalvo.