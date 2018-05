Camión urbano le arranca la vida a niña un día antes de cumplir 4 años

La abuelita de la menor se recupera en el Hospital Universitario tras resultar con severas lesiones en el atropello del que fueron víctimas por parte de un camión de la Ruta 2, en el poniente de la ciudad

17/05/2018

David Torres

Por:

INFO7 - Hoy jueves 17 de mayo, Keyla Saide, hubiera cumplido 4 años de edad.

Sin embargo, no alcanzaron a festejarla porque a las 12:45 horas de ayer miércoles, un camión Ruta 2 le arrancó la vida cuando cruzaba la calle con su abuelita, Olga Alicia Álvarez, de 46 años, la cual fue trasladada al Hospital Universitario.

"Dicen que ya estaba en ámbar, ya iba a cambiar y que los empleados de los de los locales y los que limpian los carros le gritaban: ´esperate, va a pasar una señora´ y que le valió... y cruzó y mató a mi niña y todavía le pasó el camión encima a mi mamá", afirmó la madre de la menor, Xiomara Álvarez.

El accidente ocurrió sobre los carriles oriente a poniente de la avenida Lincoln, en su cruce con Rangel Frías, de la colonia San Francisco de Asís, de Monterrey.

Según testigos, Keyla Saide y su abuelita cruzaron al oriente cuando la unidad 2299, conducida por Agustín de la Cruz Rosales, de 39 años, no esperó el verde para cruzar los carriles de la Ecovía y las embistió.

"No le van a hacer nada porque dicen que fue un accidente, yo quiero que él pague porque él al rato sale, él ahorita declara y lo sueltan y mi hija, mi hija, ¿a mí quién me la va a regresar? Nadie me la va a regresar", dijo la mujer entre sollozos.

El cuerpo de la niña estuvo una hora y media en la calle mientras se realizaron los trámites e investigaciones. Durante todo ese tiempo, su mamá contempló la escena, luego llegó su papá.

"Todos los días paso a dejar mis niñas y van bien recio, se pasan, ahorita el camión se pasó y por eso se llevó a la señora de encuentro, o sea, que hagan algo aquí porque siempre pasamos nosotros y no es justo que ellos anden haciendo lo que quieren, y ahora le quitaron la vida a la niña chiquita de mi vecina, mañana cumplía años", indicó la vecina Nora Alanís.

Los primeros en dar auxilio fueron médicos de una clínica privada que está en el lugar, pero nada pudieron hacer por la menor.