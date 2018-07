Califica Pedro Treviño como 'cochinero' elecciones en Guadalupe

Iram Hernández

Por:

En un mensaje emitido desde el Comité Municipal del tricolor, dijo que se defenderá la decisión de los ciudadanos y que esperarán a que concluya el proceso para actuar, esto en respuesta al cuestionamiento sobre si presentará una inconformidad.

Señaló que han estado con un 90% de paquetes que no han estado coincidiendo, hubo una casilla que no se abrió cuando reportaron el 100% de las casillas aperturadas, así como el hallazgo de más de 20 paquetes electorales empacados en cajas destinadas a documentación sobrante de la elección y no en la caja oficial; "pensaban ellos ponerlo como basura electoral", detalló Díaz.

Agregó que se encontró una urna con 1,270 votos cuando el máximo es de 750.

"Estamos ante una elección que se le salió de las manos a las autoridades electorales cuando se suponía que tenían el control integral del proceso porque los ciudadanos confiamos en la autoridad electoral".

"Lo que hemos visto es una jornada electoral viciada de errores y pésima condición de la Comisión Municipal y solicitar estatal electoral, fue el caos lo dijo el presidente de la Comisión municipal electoral al referirse a los paquetes en tránsito, pero en realidad se refiere a todo el proceso".

Por su parte el dirigente estatal Pedro Pablo Treviño calificó como "un cochinero" la elección en Guadalupe ante las irregularidades detectadas. Señaló que en muchos municipios del estado han tenido las mismas irregularidades.