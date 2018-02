Califica "Coco" Coindreau de "jefes de mafias" a cacicazgos panistas

Noticias de hoy - 05/02/2018 07:25 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - José Luis Coindreau García también le echó leña a la hoguera blanquiazul: el expresidente estatal del PAN calificó de "jefes de mafias" a quienes se adueñan de candidaturas y las reparten por cuotas de poder.

En las últimas semanas, el PAN ha estado en medio de la polémica porque militantes distinguidos han renunciado argumentando que el senador, Raúl Gracia, y los exalcaldes de Santa Catarina, Víctor Pérez, y San Nicolás, Zeferino Salgado, secuestraron al partido.

"Son jefes de mafia, el dominio de las mafias, yo diría, está orillando a muchas a retirarse porque viene el jefe indio a ofrecerte una candidatura a cambio de... ´ocupas´ a mi gente o alguna prestación".

"Hay un desgajamiento del PAN, ciertamente; yo no me salgo del PAN porque es el partido que yo colaboré, durante muchos años, a fortalecer y por eso permanezco en él, pero sí veo las injusticias, sí veo la gente buena que se está yendo", afirmó.

El también exsecretario General de Gobierno, conocido como "Coco" Coindreau, afirmó que él no renunciará pues morirá siendo panista, pero reconoció que las bajas provocarán que el partido pierda fuerza electoral.

"Margarita Zavala, para ponérsela así más cerquita, también se retiró este muchacho Arturo Benavides, creo que es de Guadalupe, un buen pelado; Braulio ya se había ido hace tiempo, allá por Apodaca".

"Dejaremos de ser en los estados una fuerza importante hablando electoralmente", expresó.

Al igual que el exgobernador Fernando Canales, Coindreau reconoció abiertamente que recaba firmas para la aspirante presidencial independiente, Margarita Zavala y para Miguel Treviño, en San Pedro, aunque afirmó que no necesariamente votará por ellos.

"Yo voy a votar, todavía no lo decido, voy a ver qué propone cada uno de ellos: Margarita, Miguel, Rebeca (Clouthier), que es mi amiga y la quiero mucho, pero finalmente trae el apoyo de Gracia y a mí esos apoyos no me gustan", expresó.

El miércoles 24 de enero, cuando Zavala estuvo en Monterrey, Canales también criticó a los líderes panistas.

"La misma lucha que dimos por México, con el PAN, algunos estamos al interior del PAN por recuperar los valores de libertad y de democracia y de respeto al interior del Partido Acción Nacional", dijo Canales ese día.

A quienes siguen militando en el blanquiazul, Coindreau les pidió resistir porque afirmó que en algún momento el PAN recuperará los valores y doctrina que inspiraron su fundación.