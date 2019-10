Calcinados de la colonia Roma fueron reportados como desaparecidos

Aunque omitió dar detalles de la identificación de las dos personas localizadas al interior de una camioneta en la colonia Roma en Monterrey, autoridades revelaron que éstas tenían reporte de desaparecidas de tan sólo unas horas.

Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público, indicó que aún continúan las pruebas forenses que habrán de confirmar o descartar que los cuerpos localizados se tratan de tales personas.

"Sabemos que se trata de dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas, tenemos información preliminar sobre sus identidades, está el proceso de identificación a través de pruebas genéticas forenses para saber si se trata de estas personas que están reportadas como desaparecidas o descartar", comentó.

Agregó que se investiga si el tipo de actividades que realizaban pudieran tener relación con los motivos para que fueran privados de la libertad y posteriormente de la vida.

Orozco explicó que debido a que siguen las indagatorias y con el fin de no entorpecer la investigación no se podría precisar más detalles del caso, sin embargo afirmó que los familiares que reportaron la desaparición ya han acudido para resolver si se trata o no de sus allegados.

No descartan relación en hechos violentos de la Roma e Independencia

Al cuestionar si el hecho pudiera tener relación con la movilización de esta madrugada en la colonia Independencia, en donde se encontró a dos personas calcinadas al interior de un vehículo, no descartó esa posibilidad.

"Es aún muy pronto como para confirmar o descartar cualquier vínculo están los elementos trabajando en el lugar como para verificar cuál fue la mecánica del hecho verificar si hay una vinculación o no con el evento sucedido en la Colonia Roma" manifestó.

Con respecto a este suceso, el vicefiscal informó que se recibió el reporte del incendio del auto, mismo que fue atendido por oficiales de la policía de Monterrey como de personal de bomberos que acudieron a sofocar el fuego.

Agregó que en el lugar elementos de criminalística y servicios periciales siguen realizando las labores de investigación, y hasta el momento no se ha podido determinar el sexo de las víctimas, pero es posible que se trate de dos masculinos.

De igual forma, dijo que ya se verificó a través del instituto de control vehicular la pertenencia del vehículo, sin embargo quien aparece como propietario declaró que había vendido recientemente.

Precisó que como resultado de las primeras entrevistas, los vecinos no reportaron que previo al hallazgo hubieran escuchado detonaciones o algún llamado de auxilio.