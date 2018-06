Cae violador serial de Tampico y Ciudad Madero

ADN40 - Autoridades tamaulipecas confirmaron la detención de Christian Anselmo "N", quien es acusado de abuso sexual hacia 11 mujeres, en los municipios de Tampico y Ciudad Madero.

Luego de ser presentado ante las autoridades, 11 mujeres reconocieron al hombre como su agresor, por lo que la Policía Investigadora logró acreditar su presunta responsabilidad ante las autoridades judiciales.

De acuerdo con testimonios de las víctimas, el hombre tenía un modus operandi: primero seguía a las mujeres hasta sus hogares y se introducía para agredirlas; luego del ataque, el hombre las obligaba a bañarse para eliminar restos de ADN que pudieran quedar como testimonio de la agresión.

Además, intentaba convencer a las víctimas de que no era violación, porque no había sido violento, no las golpeaba ni las lastimaba.

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas abrió 11 carpetas de investigación contra el hombre, por los delitos de violación y robo con violencia.