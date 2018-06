Cae en socavón ocasionado por fuga de agua

David Torres

INFO7 - A lo lejos vio que la calle estaba inundada, pero nunca imaginó que en el carril por el que circulaba había un socavón de casi dos metros de largo en el cual cayó con su coche.

"De repente había nada más un charquito, pero no me imaginé que iba a ser un pozote y luego caí y ya pues nomás caí un pedacito, pero ahorita ya se empezó a sumir todo, ya fue imposible sacarlo, intentaron sacarlo, pero ya no se podía", dijo la afectada.

El boquete se formó a raíz de una gran fuga de agua que se detectó desde la madrugada.

El hecho sucedió en el cruce de Izmal, Corea y Alcanfor, de la colonia Bosque Real, del municipio de Apodaca, donde los vecinos habían reportado que tenían problemas con la presión del agua desde hace semanas.

"No había nadie, pasó un policía y me dijo que ya tenía desde las 4:00 de la mañana el agua y fue todo lo que me dijo, se fue y no hubo nada de que estuviera acordonado, no había nada", abundó la afectada.

A la afectada, no le sucedió nada, pero a su coche Sentra 2004 sí, por lo que se preguntaba quién le iba a pagar los daños.

"¿Quién me va a pagar el daño? Eso el que quiero yo, a ver, ¿quién me lo va a resolver? A ver quién me irá a pagar", cuestionó.

Debido al hecho, las colonias Bosque Real, Los Ébanos y Pinos se quedaron sin agua durante el día.