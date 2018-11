Cabildo de San Pedro aprueba revocar Tribunal Administrativo

Por: Redacción



El Cabildo de San Pedro, que encabeza el alcalde Miguel Treviño, aprobó la revocación del Tribunal de Justicia Administrativa que avalara la administración anterior.

Al argumentar que dicho órgano fue aprobado al "vapor", lo que vulnera su operación, los regidores acordaron revisar a detalle el costo-beneficio, así como los alcances que tendrá, para darle mayor solidez.

"Este Tribunal que nos dejan, por la manera en que se hizo, no le sirve al municipio de San Pedro, ni a las autoridades, ni a los ciudadanos en general. No podemos heredar algo que nos genera costo y no nos da las soluciones que promete la figura", explicó Treviño.

La propuesta de revocar el tribunal fue apoyada por 11 integrantes del Cabildo, mientras que sólo cuatro votaron en contra.

Si bien Miguel Treviño calificó como positiva la creación del Tribunal, agregó que esta tiene que hacerse de forma abierta, clara y transparente, dando espacio a que la ciudadanía participe en la conformación y selección de quienes integrarán dicho ente.

"Es un concepto positivo, pero por ello no se debe desgastar la figura, sino hacerlo con todas las de la ley; la calma, certeza, proceso de selección de magistrados que corresponde a un Tribunal de esta naturales, cuyo valor precisamente esta en su autonomía. La forma en la que se hizo no fue la correcta", afirmó Treviño.