Buscarán que 53 millones de personas accedan a créditos de Infonavit

INFO7

Por: Redacción



Con la intención de que más de 53 millones de ciudadanos puedan acceder a los créditos que otorga el INFONAVIT, los diputados federales del PAN por Nuevo León, Víctor Pérez Díaz y Martín López Cisneros, anunciaron que presentarán esta semana una iniciativa de reforma a la Ley que creó ese instituto.

La intención, explicó el coordinador de los legisladores federales del PAN por Nuevo León, Víctor Pérez Díaz, es que trabajadores que ganan bajo el régimen de honorarios asimilables, de incorporación fiscal y personas económicamente activas, puedan obtener un crédito bajo un esquema similar al de las personas que cotizan de manera voluntaria en el IMSS.

"Hemos estado trabajado en una iniciativa que tiene que ver del acceso de más trabajadores a los créditos de INFONAVIT. Para eso vamos a presentar una iniciativa que reforme el artículo 136, 3, 5 y 16 y una adición en el 29 de la Ley que crea el INFONAVIT. Queremos ampliar las oportunidades, facilitar o crear nuevas líneas de crédito para los empleados y trabajadores, que actualmente no lo pueden hacer. Hay 53 millones de trabajadores que no pueden acceder a un crédito porque no los contempla la Ley", expresó Pérez Díaz.

Puede interesarte...

Entre los beneficios adicionales que tendrá la reforma a la Ley, dijo Pérez Díaz, están mayores incentivos a los trabajadores para incorporarse dentro de la formalidad; se incrementarán los recursos del INFONAVIT; aumentará la demanda de viviendas; se reactivará el sector de la construcción y se generarán más empleos.