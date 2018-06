Buscarán Jorge Mendoza y Martha de los Santos atacar la impunidad y corrupción

Redacción

Por:

INFO7 - La impunidad hacia los delicuentes y de los encargados de administrar la justicia, así como la corrupción han sido dos grandes obstáculos para recuperar la seguridad en Estado, señalaron Jorge Mendoza y Martha de los Santos González, quienes se comprometieron a combatirlos desde el Senado de la República.

"Vamos a resolver el problema de inseguridad, pero tenemos este obstáculo que es la impunidad. La gente no quiere denunciar porque tienen miedo. Voy a ir al Senado a ser presidente de la Comisión de Justicia, desde ahí voy a impulsar una ley para revisar todos los instrumentos de justicia. No voy a dejar ningún espacio para la impunidad", indicó Mendoza Garza.

El abanderado del PRI, dijo que al presidir dicha comisión trabajará de la mano con los disputados federales para bajar los recursos necesarios para brindar equipamiento tecnológico y de primera a los cuerpos policiales.

"Por primera vez estamos en un debate oficial, estuvimos mi compañera Martha y yo presentando nuestras propuestas, nos queda un mes de campaña y estamos trabajando para cerrar fuerte hacia el 1 de julio, convenciendo a la gente de somos la opción para resolver los problemas que hemos planteado en nuestro recorrido por todo el Estado".

Por su parte, Martha de los Santos, indicó que el problema de la corrupción no está en los partidos políticos, no está en las instituciones, sino en aquellas personas que no tienen valores y principios, por lo que para combatirla se tiene que ir a la raíz del problema que es la educación.

"Necesitamos educación de calidad, con valores, una educación en donde a los niños y a los jóvenes los empoderemos y les demos el rumbo que este país merece", afirmó la candidata del Revolucionario Institucional.

Agregó, que se necesitan hacer las reformas en la ley para erradicar el fuero a todos los políticos, sanciones más severas a los corruptos y buscar un fiscal independiente.

La fórmula del PRI al Senado de la República por Nuevo León, continuarán en los próximos días en reuniones en todos los municipios para escuchar a la ciudadanía y llevar sus propuestas ante la cámara alta.