Buscan padres de familia que no se altere el calendario escolar en colegios

Las fechas que se habían programado previamente por cada colegio son distintas a las fechas que maneja el calendario oficial de la SEP

Por: Iram Hernández





Integrantes del Instituto Nacional de Consultoría Familiar A.C. acudieron a la Secretaría de Educación Pública en Nuevo León para presentar una iniciativa en busca de que no se altere el calendario escolar de los colegios particulares.

La presidenta de esta organización civil, Luz María Ortiz Quintos, indicó que en el documento dirigido a la titular de Educación en la entidad, María de Los Ángeles Errizurriz, luego del anuncio que este inicio sería el 26 de agosto pese a que los colegios particulares ya habían presentado sus fechas de trabajo.

"Sabemos que en la fecha de inicio ya no se va a poder cambiar pero lo que sí queremos que se respete es la forma de trabajar de cada colegio particular siempre y cuando se cumpla con los 190 días de calendario y programas de estudio".

Las fechas que se habían programado previamente por cada colegio son distintas a las fechas que maneja el calendario oficial de la SEP, donde desde 2012 cada institución educativa particular maneja un calendario escolar distinto, acuerdo que estaba previsto en la ley.

"Sabemos que la Secretaría de Educación es una persona de escucha, comprensiva y sabemos que en este caso vamos a ser escuchados y contamos con su apoyo para que permitan que los colegios se dirijan cómo se ha llevado a cabo y que no sientan la presión por parte de las inspectoras de que tienen que cumplir forzosamente tal cual un calendario oficial que se lleva en el estado", enfatizó Ortiz Quintos.

... Y exigen no se impongan ideologías en ley de educación

Ante las eventuales modificaciones a la ley general de educación realizadas por la bancada de Morena, organizaciones de padres de familia demandaron que no se realicen imposiciones y que se cumpla con la labor de dar una educación de calidad.

La líder de padres de familia indicó que existen varios aspectos preocupantes donde los que más destacan por las inquietudes generadas entre los padres son el manejo de la educación religiosa así como la manera en que se plantea la educación sexual.

"Queremos que se respete el derecho de los padres para llevar la educación de sus hijos, queremos una educación libre de ideología, y queremos que se respete la libertad de educación religiosa.

"Tenemos copia de la ley de cómo se presentó por parte de la bancada de Morena y consideramos que no ha estado tomando a gran parte de los padres de familia donde queremos una educación basada en la ciencia, en la biología y no queremos nada de ideología queremos que se respete el tema de la educación sexual por parte de los padres de familia es un tema que nos competen nosotros como padres de educar y a los que no que no se les obligué a hacerlo sino que se les capacite para poder educar a nuestros hijos", argumentó la líder de opinión.

Indicó que en caso de que el estado autodefine como correspondiente en salud sexual y reproductiva solamente se estaría enfocando únicamente y limitado en la protección de uso de métodos anticonceptivos.

"Lo que nosotros queremos como padres de familia es abordar el tema en una forma completa, donde el tema de una educación sexual no implica solamente el uso de un cuerpo, sino¬† que también conlleva un autodominio, un conocimiento, un cuidado de la mente del cuerpo y del alma y que debe de estar preparado para llevar a cabo una relación sexual en determinada edad cuando un cuerpo está desarrollando y tiene uso de sus facultades y conciencia de sus consecuencias.

"En la forma en que se ha abordado a través de los libros de texto no está educando para nada no está evitando embarazos en adolescentes, no está evitando enfermedades de transmisión sexual, por el contrario esto ha ido en aumento y es lo que queremos evitar", agregó la activista social.