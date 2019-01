Busca Karina Barrón eliminar el ´Pluris´

Por: Iram Hernández





Eldel Estado deberá derogar las reformas que permitieron la creación de los diputados de lista o, pero al mismo tiempo garantizar la paridad de género en la repartición de las, señaló ladePerales.

La legisladora local aseguró que la desaparición de las diputaciones por la vía plurinominal, es una de las principales exigencias de la población, además de que solo sirven para pagos de favores o compadrazgos.

"Ya hay un hartazgo de la gente con este tema, los ciudadanos de Nuevo León no quieren seguir manteniendo diputados plurinominales, ya no deben existir, no podemos permitir que esta figura siga funcionando como pago de favores o para acomodar compadrazgos, solo deben de llegar quienes obtengan el apoyo de la población con votos".

Así mismo la también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, explicó que de las propuestas que han llegado al Legislativo y que buscan la eliminación de las plurinominales, la suya, presentada en septiembre del año pasado, es la única que establece candados para conservar un "Congreso Paritario", por lo que pugnará para que sea tomada en cuenta y no se pierda el avance que se ha logrado en el tema en los últimos años.

"Yo creo que todos estamos de acuerdo en que fue debut y despedida para el tema de los plurinominales, lo justo es que solo lleguen quienes ganaron y lograron la mejor representación en sus distritos, por ello la intención es que este mismo periodo de sesiones que inicia el viernes de la próxima semana, iniciemos ya el análisis para derogar la reforma que permite la existencia de los diputados de lista en Nuevo León".

"Sin embargo, hay un tema muy importante aquí, que no debemos olvidar; esta legislatura es la primera en la historia de la entidad, que es paritaria, mitad mujeres y mitad hombres, por lo que debemos cuidar que la eliminación de los plurinominales no afecte el avance que hemos logrado, yo ya hice una propuesta el pasado mes de septiembre, en la cual se garantiza que en el Congreso siga habiendo paridad de género y al mismo tiempo se eliminen los diputados plurinominales".

Actualmente en el Congreso del Estado 26 diputados fueron electos por Mayoría Relativa, siete llegaron por concepto de Representación Proporcional, es decir los mejores segundos lugares de sus distritos y 9 consiguieron un escaño vía de listado de Partidos, es decir Plurinominales.