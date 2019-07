Busca apoyo para reconstruir su casa

Vecina de la colonia Moderna clama por ayuda luego de perder todo en incendio ocurrido en abril

Por: David Torres

Todos los días, Antonia Collado llora desconsolada en la puerta de lo que quedó de su casa.

El 10 de abril, un voraz incendio consumió dos cuartos, la cocina y el baño de la vivienda que construyó hace 50 años junto con su esposo fallecido hace tiempo.

De 75 años, a esta mujer sólo le quedó un cuartito el cual se moja cuando llueve por eso ahora busca apoyo para reconstruirlo.

"Que me ayuden, que tengan compasión de mi, soy una mujer sola, no tengo quien, no tengo quien me ayude, yo quisiera una casita", indicó.

Lo peor de todo es que una brucelosos la dejó en silla de ruedas y no puede ni salir a limpiar su terreno.

Ella vive en la calle Granada, número 2502, esquina con Clavel, de la colonia Moderna, de Monterrey.

"Me quitaron la cabeza del fémur porque me cayó una, algo que le laman brucelosis", relató la mujer.

El DIF de Monterrey ya había atendido este caso en el cual facilitó víveres; ahora los canalizará a otra instancia que aporte apoyo para la reconstrucción.

