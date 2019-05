Bloqueo y arancel al tomate mexicano será contraproducente a EUA

El bloqueo de Estados Unidos, vía aplicación de arancel, al tomate de México no nos perjudicará a los mexicanos en el precio del producto, pero sí al precio en Estados Unidos, consideró el economista, Daniel Flores

A partir de esta semana, Estados Unidos decidió imponer un arancel del 17.5 por ciento al tomate que México le envía.

No había arancel por el Tratado de Libre Comercio, pero según confirmó el gobierno mexicano, ya no se pudo renovar el acuerdo con Estados Unidos.

Desde hace muchos años, los productores estadounidenses, especialmente los del Estado de Florida, han intentado bloquear el tomate mexicano con una acusación de dumping, es decir, por vender el producto a precio más bajo de lo normal.

Después de la cerveza y el aguacate, el tomate es el tercer producto agrícola de exportación de México, y uno de los productos estrella por ser ejemplo de procesos altamente tecnificados.

Y como uno de cada dos tomates que se consumen en Estados Unidos son de origen mexicano, se espera que el golpe por el arancel sea compartido entre ambas naciones.

México exporta hacia el vecino país una producción anual que equivale a 2 mil millones de dólares, y se teme que una sexta parte, es decir, 350 millones de dólares, sean pérdidas para los productores mexicanos.

Y a Estados Unidos, este arancel le resultará contraproducente. El doctor en Economía, Daniel Flores, dijo que espera que una parte del impacto del arancel lo termine pagando el consumidor norteamericano.

Y se prevé que no perjudique al precio en México.

El consumo mexicano no tendría por qué verse afectado. Uno no esperaría que tenga un impacto muy grande en el precio, pero probablemente ayude a que el precio sea barato, porque si ya no se pudo colocar allá, pues se colocaría, se trataría de colocar en el mismo país, expresó. La pregunta es si la aplicación del arancel es temporal, por la intención del presidente estadounidense Donald Trump, de reelegirse, o si será medida permanente.

Si es producto, por ejemplo, de un momento electoral en Estados Unidos, donde probablemente el presidente Trump y su administración quiera ganar votos en Florida, claro que esos votos que gane en Florida los puede perder en otros estados donde los consumidores se vean afectados, aclaró.

Así que las exportaciones de tomate mexicano esperan mejores tiempos.