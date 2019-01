Baja a la mitad gasolineras fuera de servicio, pero siguen las filas

Los automovilistas afirman que acuden a abastecerse al entrar en pánico por supuesto desabasto difundido en redes sociales

Por: David Torres



Para este miércoles, el número de gasolineras que no tenían combustible bajó de 25 a 12 por ciento, pero aún así se registraron largas filas en las que sí estaban abiertas.

"Yo creo que la gente misma que está panieada, están comprando exagerado, la escasez, pero anoche estaba cerrado y ahorita ya está abierto", dijo un vecino de Cerradas de Cumbres.

En estaciones como las de Paseo de los Leones y Monte Everest, colonia Cerradas de Cumbres; Fidel Velázquez y Carmargo, colonia Central; Lázaro Cárdenas y Cerro del Obispado, colonia Mirador Residencial y Garza Sada, colonia Cortijo del Río, las filas fueron kilómetricas.

"Yo siento que deben de distribuir la gasolina a más tanques a menos tanques para que todos puedan tener, sí para que no haya desabasto porque realmente sí hay, anoche ya estaba cerrada", indicó la conductora, Silvia Ayala.

A simple vista hubo situaciones dramáticas, pero con poco sentido.

En la gasolinera de Fidel Velázquez, dos hombres empujaban un carro mientras una chica manejaba por lo que se supuso que no tenía gasolina, pero no fue así.

"O sea, sí traigo, pero para no gastar lo que traigo quise asegurar, desde Lincoln y Ruiz Cortines", indicó Rosario García.

Y en la estación de Leones, algunos confesaron que conocidos rellenaron su tanque.

"Varias compañeras me comentaron de que igual ellas tienen que trabajar o salir o una emergencia tienen que tener gasolina porque tienen hijos", expresó la automovilista, Perla Rodríguez.

A ese mismo lugar, llegaron personas con botes porque sus carros se les habían quedado y tras mucha insistencia si acaso les dieron un litro porque está prohibida la venta en esa modalidad.

"Se me quedó sin gasolina y desde ayer andaba busque y busque y ahorita voy encontrando. ¿Sí te lo van a vender? Sí. ¿No has escuchado que van a restringir la venta? No", dijo Francisco Zapata.

En todas las gasolineras se vio presencia de tránsitos y personal que ordenaba las filas.