Ayude a completar sonrisas, apoyando a Movimiento Azteca

Apoye a Movimiento Azteca y a Casa Azul para cambiarle la vida a los niños

Noticias de hoy - 27/08/2019 07:49 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

Cuando un niño nace con labio y paladar hendido, sus padres sienten desfallecer.

Pero el bebé puede salir adelante, con la ayuda de Casa Azul, asociación civil que este 29 de agosto será beneficiada con los recursos que se obtengan de Movimiento Azteca, una iniciativa de Fundación Azteca, de Grupo Salinas.

Casa Azul provee tratamiento integral a los bebés de familias que carecen de recursos económicos: a los pequeños se les hace un acomodo, que es una ortopedia prequirúrgica, se programan para cirugía, y el proceso es exitoso.

Doña Claudia da testimonio de cómo su hija, Ruth Carolina, salió adelante... y ahora su sonrisa es completa.

Cuando una familia no pide ayuda a tiempo, lo lamentará, ya que los niños son estigmatizados y son objeto de burlas en la escuela, o no se pueden comunicar porque no los entienden.

Ya muchos pequeños han sido beneficiados, pero faltan muchos más. Por eso, hay que ayudar.

Todo México puede ayudar a seguir financiando estas cirugías, así que hoy más que nunca requerimos que Usted se solidarice con Movimiento Azteca para completar sonrisas para siempre.

