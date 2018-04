Ayudan caballos a dar esperanza de mejor vida a niños con autismo

La institución Hoga tiene décadas atendiendo a niños con autismo los cuales encuentran esperanza de rehabilitarse e integrarse a una vida regular, sin tener que depender, del todo, de un familiar

Noticias de hoy - 13/04/2018 08:37 a.m.

David Torres

Por:

La escena que roba la atención al entrar al Centro de Rehabilitación "Hoga", ubicado en Bosques de la Pastora, en Guadalupe, es la de pequeños jinetes que pasean sonrientes en hermosos caballos.

Los niños no solo se divierten, sino también estimulan el lenguaje, movimientos corporales y socialización que a veces son nulos por el autismo con el que les tocó nacer.

"Encontramos cambios supremamente importantes en la forma de establecer en las relaciones sociales utilizando el caballo como un medio terapéutico", afirmó la directora terapéutica de ese organismo, Adriana Sánchez.

El autismo es un trastorno neurobiológico de nacimiento del cual se desconocen sus causas y se padece de por vida.

Si se detecta antes de los tres años y se le da el tratamiento adecuado, la sintomatología se reduce hasta 85 % al grado que el paciente puede integrarse a una vida normal.

"Es muy diferente si tú tienes una familia donde has hecho una detección temprana, donde has aprendido a cómo trabajar con tu hijo, donde se le está atendiendo en todas sus áreas de desarrollo y así va a ser un niño que normalmente, y una familia, que va a tener muchísimo menos estrés", agregó Sánchez.

Actualmente, Hoga atiende a 150 personas de 4 a 55 años de los que el 70 % tienen autismo.

Su misión es integrarlos a la sociedad, por eso ha desarrollado programas que no solo incluyen la terapia ecuestre, sino también de conocimiento, actividad física, lenguaje y alimentación.

"El autismo tiene grados, entonces un paciente con un grado uno puede ser sumamente funcional y puede estar perfectamente integrado".

"Nosotros manejamos una dieta libre de gluten, libre de cafeína, libre de soya, libre de químicos, de colorantes, de conservadores y hemos visto grandes cambios en nuestros niños", indicó la responsable médico de Hoga, Raquel de la Garza.

Graciela Pérez, vecina de la colonia Blas Chumacero, de San Nicolás, es una de las beneficiarias de los programas de Hoga pues ha notado que su nieto Iván evoluciona a pasos agigantados.

"Él sabe leer, sabe escribir, sabe divisiones, sumas fáciles, verdad, hace poco yo hablaba con un neurólogo y me decía: ¿Qué sabe el niño? Yo le dije, no me cree, y yo sé lo que él sabe, él sabe contestar a los maestros, está en secundaria", dijo la mujer.

Desde hace años, el niño dejó de hacer las rabietas y controla su organismo lo cual se le dificulta a esos pacientes.

"Para la escuela y para la vida, él ha aprendido muchas reglas porque a ellos como que no les gustan las reglas y él ha aprendido muchas reglas y se baña solo, se viste solo", dijo Pérez.

Hoga es parte del Autism Panel Global, un colectivo regiomontano de 20 organismos y universidades que dan una lucha férrea contra el autismo.