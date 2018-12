Automovilistas ebrios pagarán multa con trabajo en San Nicolás

Automovilistas ebrios en San Nicolás podrán pagar multa con trabajo comunitario

Noticias de hoy - 13/12/2018 09:59 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez



En lugar de pagar en efectivo las multas que van desde los 4 mil a los 42 mil pesos, los automovilistas ebrios en San Nicolás que sean sorprendidos en los operativos Antialcohol podrán conmutar esas infracciones por trabajo comunitario cada domingo hasta que completen, según sea el caso, entre 25 y 85 horas de diversas tareas, entre ellas limpiar parques, pintar espacios públicos, reforestar áreas verdes y acudir a pláticas de concientización.

La medida aplica para ebrios completos y ebrios incompletos que lo soliciten.

Las multas por conducir alcoholizado van desde los 4 mil pesos hasta los 14 mil 600 pesos. Pero si intervienen otros factores, como la reincidencia o negarse al dictamen, se disparan hasta los 42 mil pesos.

Pero con este programa, quienes no puedan o no quieran pagar esa infracción, podrían cubrirla con servicio a la comunidad.

Quienes sean sorprendidos en ebriedad incompleta, deberán acreditar entre 25 y 30 horas de trabajo comunitario.

Y quienes anden en estado de ebriedad completa deberán acreditar entre 35 y 85 horas de servicio.

El trabajo comunitario se hará solamente los domingos, de 7 de la mañana a 12 del mediodía.

Así, destinarán entre 7 y 17 domingos, es decir, entre mes y medio y poco más de cuatro meses.

Por cierto, se anunció que los operativos serán a diario, desde ayer 12 de diciembre y hasta el 6 de enero.

El horario es de 11 de la noche a 5 ó 6 de la mañana y serán itinerantes y tipo carrusel.

Según el secretario de Movilidad de San Nicolás, Jesús Marcos García, gracias a estos operativos el número de conductores ebrios ha bajado 65 por ciento y se busca que este sea el tercer año consecutivo con cero muertes en accidentes viales provocados por alcohol en fiestas decembrinas.

Y para los conductores alcoholizados que no sean arrestados, el Operativo Antialcohol incluirá taxi seguro gratuito para llevarlos a su casa.

Hasta ahora, el Operativo Antialcohol ha dejado un promedio de entre 12 y 14 automovilistas arrestados cada día, pero se espera un mayor número por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En un primer filtro, los agentes de Tránsito, aplican un alcoholímetro en forma de bastón.

Y si resulta que dio positivo, un médico le aplicará la prueba con un alcoholímetro que hace la prueba con rigor científico.

El proceso es videograbado.

Ya lo sabe: si va a manejar, no tome. Le puede salir caro. Y si no quiere o no puede pagar la multa, deberá hacer servicio comunitario a la vista de todos.