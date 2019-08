Aumenta población estudiantil extranjera en la Uni

Por: Iram Hernández





La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) recibió un total de 387 jóvenes de intercambio académico, para el ciclo agosto-diciembre 2019.

Los estudiantes nacionales y extranjeros provienen de 31 países de África, Asia, Europa y el continente americano, buscan continuar su formación profesional o iniciar estudios de posgrado, realizar rotaciones médica o estancias de investigación.

Estos jóvenes son parte de los 206 mil alumnos que retornaron a las aulas, laboratorios, salas y bibliotecas, de las 26 facultades, 26 preparatorias y tres escuelas técnicas de la UANL, así como los 42 centros de investigación.

Colombia, Perú y Cuba destacan entre las delegaciones con mayor número de estudiantes, seguidos de República Dominicana, Francia, Chile y Honduras. Además de los 204 mexicanos que eligieron a la UANL como la institución para realizar su intercambio académico.

Karen Melissa Polanco, de Colombia, continúa sus estudios de Doctorado en Ciencias de la Cultura Física y compartió su experiencia.

"La UANL ha cumplido con todas mis expectativas. Aprendí mucho sobre investigación, pero también aprendí con calidad humana de mis asesores y compañeros, por ello quiero decirles que llegaron a una excelente universidad" expresó la alumna de la Facultad de Organización Deportiva.

México en el top de países para intercambio

Imanol Jiménez de los Galanes, de España, y Teodorescu Soare Eugen, de Rumania, convencidos por las experiencias que les contaron sus amigos, también escogieron al país y la UANL como su destino académico.

"México es un país que siempre me llamó la atención. Apenas aterricé hoy y la primera impresión es bastante buena. Decidí venir a Monterrey porque me gustan las montañas, su cultura y el nivel académico, además porque en España siempre me han dicho que la gente de aquí es muy buena", comentó Imanol.

El estudiante de la Universidad de Málaga, España, realizará su estancia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en donde cursará un semestre en la Licenciatura en Periodismo Multimedia.

Por su parte, Teodorescu es estudiante de la Grigore T. Popa, Universidad de Medicina y Farmacia en Rumania, y cursará un semestre en la Facultad de Medicina de la UANL.

"Me interesó mucho México. Había escuchado muchas historias de compañeros y les gustó mucho la cultura. Todo lo que he visto hasta ahora es muy genial. Me gustaría conocer el Estado y más del país; además, porque la Facultad de Medicina es de nivel mundial", comentó Teodorescu.

La Secretaria Académica, Emilia Edith Vásquez Farías, encabezó la ceremonia de bienvenida en el Centro de Internacionalización UANL, acompañada por la Directora de Intercambio Académico, Emma Melchor, y el Director de Actividades Estudiantiles, Luis Ronaldo Hernández Salazar.