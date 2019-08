Aulas móviles si existen en NL y en condiciones indignas: Víctor Fuentes

Por: Redacción





El Senador de la República Víctor Fuentes visitó un campamento de aulas móviles en la colonia Los Pilares, en Salinas Victoria, Nuevo León, para demostrar que "una vez más", el gobierno del estado miente, informó mediante un comunicado.

"Las aulas móviles sí existen, con sobrecupo y en condiciones indignas para nuestros niños y niñas. Casi ninguna está conectada a la energía eléctrica, no se dan a basto y el calor es insoportable", denunció.

En un recorrido por la escuela "Profesor Guajardo", el legislador federal conversó con padres de familia y profesores quienes le confirmaron que cada aula recibe hasta 40 alumnos aunque hay una demanda no atendida de 20 a 30 estudiantes adicionales por cada una.

"Con su riqueza, con su grandeza y sus industrias, Nuevo León no debe darles este trato a nuestros niños y niñas; no se lo merecen. Hay dinero suficiente para construir las escuelas dignas que merecemos pero el dinero ha sido mal ultimado en cosas que no son prioritarias".

Llamó al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón a no "echar mentiras" y que para el cierre de su administración, "el mes, seis meses o el año que le queda", recapacite y trabaje para el Nuevo León que prometió.

"No es justo que las aulas móviles tengan instalación para clima pero no lo pueden poner porque no hay luz; tampoco hay un solo bebedero para los menores... merecemos un Nuevo León distinto,

Fuente Solís dijo que ante estas condiciones lamentables estará al pendiente de la escuela que visitó hoy y de otras similares. Para el caso de este "plantel", comprometió hacer las gestiones necesarias para, en los próximos días, poner techo a una estructura física que solo cuenta con paredes.