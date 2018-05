Atracan camión urbano antes del amanecer

Relata chofer la manera en que dos sujetos suben a su unidad a despojar a los pasajeros de sus pertenencias en un robo más de unidades urbanas que se da en la zona metropolitana

31/05/2018

David Torres

Por:

INFO7 - Ni siquiera había amanecido pues apenas iban a ser las 6:00 de la mañana cuando 20 pasajeros de la Ruta 114, Burócratas, fueron asaltados violentamente por dos sujetos armados.

En el cruce de Santos Cantú Salinas y San Marcos, de la colonia Altamira, de Monterrey, los rateros detuvieron la unidad y al primero que atacaron fue al chofer Servando de la Torre Díaz.

"Eran dos, dos güercos, de esos que anda haciéndose ..., traía una pistola vieja y luego me hace la parada se sube y palo, me da un... en la cabeza, ahí me ataranta y se va sobre todos los pasajeros y asalta todos los pasajeros en menos de dos, tres minutos y corren para abajo", dijo De la Torre Díaz.

El operador afirma que los pasajeros no fueron golpeados, pero sí aterrorizados por los dos sujetos los cuales, después de obtener carteras, celulares y otros objetos de valor, corrieron hacia los campos que dan a la colonia La Campana.

"En la cabeza me pegaron un cachazo y me abrieron como unos cinco centímetros.

¿Ya le había tocado otro asalto?, se le preguntó.

"Pues hace como tres años allá abajo, en Nuevo León y 16, pero ahora de este lado, ya se cambiaron de lugar, pero aquí ya llevan como unos 20 asaltos", expresó el operador.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de Fuerza Civil, Policía Ministerial y una unidad de la Cruz Roja al cual suturó la herida del chofer De la Torre Díaz.

Este hecho, se suma a una cadena de asaltos que han sufrido decenas de pasajeros del transporte público en los últimos meses.