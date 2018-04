Atleta con Síndrome de Down da una lección de vida

Aunque los estigmas sociales trataron de frenarlo, Marco ha logrado la que pocos: probar las mieles de la gloria deportiva y ser luz para su familia

INFO7 - Al nacer, algunas personas le dijeron a Fanny Moreno y Marco Obregón que a su hijo, Marco Alberto, le esperaba una vida difícil pues había llegado al mundo con Síndrome de Down.

Y ellos pensaron que así sería pues en 1981 había menos oportunidades para las personas con capacidades diferentes y el estigma social era mayor.

"En aquel entonces, hace 37 años, pensé que no había una posibilidad, que iba a ser un niño muy diferente y, bueno, con el paso del tiempo me di cuenta de que es igual, hacen las mismas travesuras", afirmó Moreno.

La madre de familia recuerda que por momentos el temor la invadió.

"Ese era uno de mis mayores temores, sí, que él fuera a sufrir, que la gente lo fuera a rechazar y un día pensé: ´bueno, si la gente lo rechaza, no pasa nada, nosotros lo aceptamos, nosotros lo queremos´", expresó.

Luego lo tomaron con naturalidad y le dieron a Marco el mismo amor, educación y preparación que a sus otros dos hijos.

"Es que él es una persona normal y vamos a hacerlo que participe en todas partes, va a salir a pasear con nosotros, a convivir socialmente, en aquel tiempo mucha gente volteaba y te veía así, de reojo", relató el jefe de familia.

En poco tiempo todo temor desapareció y Marco los colmó de satisfacciones porque a los 14 años ya era un gimnasta olímpico.

En 1995 ganó medalla de plata en barras paralelas, aros y caballo en los juegos olímpicos mundiales especiales efectuados en Nueva York; sólo lo superó David Merril, de Estados Unidos.

"Desde que nació hasta la fecha y pues espero seguir recibiendo satisfacciones de muchos lados de Marco y muchas alegrías", dijo la madre de Marco.

A partir de ahí vinieron muchas glorias pues ese año Nuevo León le dio la presea "deportista del año" y a los 25 años se convirtió en basquetbolista cuya disciplina le ha dado decenas de medallas que atesora con amor.

"Es un campeón de ilusiones, de salir adelante, de vivir al día en cosas nuevas, le gusta sociabilizar leyendo revistas", dijo el papá de Marco.

El pasado lunes, Marco, su mamá y un equipo de 9 atletas especiales volvieron de las olimpiadas especiales de puebla donde cosecharon otro triunfo.

"Esa medalla yo la gané, una de oro, una de bronce, dos platas", afirmó el atleta.

A ésta última competencia fueron sólo con el apoyo de papás y organizadores pues desde que arrancó este sexenio el DIF estatal e INDE les retiró el apoyo.

"No hay realmente ahorita, en este momento, no hay un apoyo para Olimpiadas especiales, estamos entrenando en un lugar prestado, se consiguen ayudas, donativos, pero realmente estamos solos, no hay DIF, no hay INDE, no hay nadie que apoye a estos muchachos", se quejó Moreno.

En la vida de Marco sobran obstáculos, pero ninguno tan grande y poderoso para arruinar su éxito y felicidad.