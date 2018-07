Asoma conflicto postelectoral en García; se "extravían" 85 casillas

Se unen candidatos de Morena, PAN y PRD contra resultados en García. Indican que no se han contado más de 80 paquetes electorales porque supuestamente no saben dónde quedaron

David Torres

Por:

INFO7 - Los candidatos de Morena, PAN y PRD a la alcaldía de ese municipio unieron fuerzas para denunciar que 85 de 269 paquetes electorales no han sido contabilizados porque, según la presidenta de la Comisión Municipal Electoral, Roberta Rossana Garza Lozano, no aparecen.

Frente a ese organismo, ubicado en la calle Bernardo Reyes, del caso municipal, los tres candidatos sugirieron que esas casillas podrían definir al ganador de la elección.

"Son 80 paquete los que hacen falta, en este momento, los representantes de Morena y un servidor vamos a ir a la Fepade a presentar una denuncia, una denuncia contra esta elección, fue una elección de estado, una elección donde el dinero quiere ganar", anunció el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", Roberto Escamilla.

"La cuestión es que dónde están esos paquetes, cómo es posible en el área que es García y la cercanía que tiene la Comisión Municipal hasta el momento no cuenta con esos paquetes y hasta este momento no están los paquetes aquí y no hay una denuncia", secundó la perredista, Ángela Santillán.

Escamilla afirmó que no hay justificación para que no aparezcan los paquetes ya que esas casillas se instalaron en colonias cercanas al centro.

"Nosotros ya habíamos pedido que viniera el Ejército a ayudarnos en esa labor, los paquetes electorales estaban custodiados por los escoltas del candidato independiente", indicó.

La última actualización del sistema de resultados preliminares se realizó a las 7:47 de la mañana de ayer lunes.

Este indica que sólo se han computado 184 de 269 casillas por lo que faltan casi el 40 por ciento.

"García no es muy grande, no es grande y no es un territorio que digas tú: ´ay, no llegan inmediatamente las cosas´¿Cómo es posible que estemos viviendo esto, cómo es posible que se estén burlando de la inteligencia de nuestros ciudadanos?", afirmó Beatriz Torres.

Se trató de entrevistar a la presidenta de la Comisión Municipal Electoral, pero a lo largo de este lunes la casona estuvo cerrada.