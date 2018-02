Aseguran que riñas han sido constantes en la Prepa 22

Cinco adolescentes fueron suspendidas tras estar involucradas en la riña registrada en los sanitarios de la Preparatoria 22

Estrella Gracia

Por:

Tras las recientes riñas entre alumnas de la Preparatoria 22, alumnos del plantel aseguraron que este tipo de peleas han sido constantes, al menos en los dos últimos semestres.

Indicaron que normalmente lo hacen en calles no cercanas a la preparatoria para evitar ser sorprendidos.

Además, aseguraron que las tres riñas difundidas en videos ocurrieron durante la mañana, tarde y noche del pasado viernes 23 de febrero.

Los videos circularon por la red evidenciando la situación, sin embargo, algunos alumnos dijeron sentir pena ante lo sucedido.

"No deberían etiquetar a todos porque pues realmente nosotros no tenemos la culpa porque pues no nos peleamos nosotros, o sea, pues etiqueten a las personas que si se pelearon porque pues nosotros que culpa tenemos", manifestó una alumna.

Por lo pronto 5 jovencitas fueron suspendidas por estar involucradas en la riña registrada en los sanitarios.