Aseguran que recortan pensión a suegra de El Bronco

Ante las denuncias recibidas y la presión, el gobierno de Nuevo León le aseguró a un grupo de activistas que le "recortó" temporalmente el monto de la pensión a la "Broncosuegra"

INFO7

Por: Olivia Martínez

Ante la presión por las denuncias recibidas y aun sin terminar de aclarar el tema, el gobierno de Nuevo León le aseguró a un grupo de activistas que le recortó temporalmente el monto de la pensión a la Broncosuegra, María Teresa Martínez, mientras dura la investigación.

Según la información que la Contraloría estatal le transmitió a integrantes de Alianza por la Transparencia, formada por Vertebra, Colectivo Nosotros y Redes Quinto Poder, se abrió una indagatoria el pasado 1 de agosto y se pidió al Isssteleón retener una parte de la pensión a la suegra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, hasta que no haya un resolutivo.

Como se sabe, en los dos últimos años la administración del El Bronco favoreció a la suegra de éste con un jugoso aumento salarial de 144 por ciento, lo que le permitió pensionarse con una cantidad mensual de 28 mil 262 pesos, casi el doble de lo que le tocaba.

Ahora, el argumento oficial para únicamente reducirle el pago de modo provisional es que no la pueden dejar sin ingresos.

Es lo que nos dicen, no sabemos si sea real, sabemos o nos explicaron que es una pensión reducida, la que se le está dando, sostuvo Gilberto Marcos, de Vertebra.

Puede interesarte...

Habría que ver si realmente eso es lo que está pasando, ¿no?, expresó, no es un asunto personal en contra de la señora, que puede ser igual muy buena funcionaria, no sabemos, no sabemos si acude o ni al trabajo o si lo hizo pues en su momento aun con todos esos incrementos, lo que queremos es que no haya abusos de poder.

La decisión fue comunicada por el contralor saliente y el contralor entrante.

Mostraron un documento en donde ellos avisaron al Issteleón que le suspendieran una proporción de su pensión... no tenemos la prueba documental donde así sea, refirió Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder.

Los activistas intentaron pedirle cuentas al magistrado de la Sala Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, pero es imposible la retroalimentación con esa autoridad.

No descansarán hasta que se aclare qué funcionario firmó el oficio de favorecer a la broncosuegra.

El tema del favoritismo a la suegra de El Bronco cada vez se complica más.