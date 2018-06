Aseguran que niveles de la Presa La Boca no son alarmantes

Estrella Gracia

Actualmente tiene un nivel del 58 por ciento, con el que aseguran no habrá desabasto.



"Es un nivel aceptable para la temporada en la que estamos de estiaje, no son bajos, no se va a quedar sin agua la comunidad, este año, a pesar de que el verano todavía no empieza tenemos abasto porque tenemos las otras dos presas con nivel aceptable".

En el acuerdo de estableció que de enero a julio tendría que tener un nivel del 65 por ciento, de julio a septiembre 63 por ciento y de octubre a diciembre un 75 por ciento.

Ante las altas temperaturas que se están registrado el consumo por segundo es de 14 metros cúbicos.

Y en el caso de 15 colonias que se quedaron sin el suministro de agua en el municipio de Ciénega de Flores, señalaron que el problema fue por vandalismo en las instalaciones de esa zona.

"Es independientemente del sistema de las presas, paradójicamente ese se abastece de un pozo que tenemos al norte de la zona metropolitana, allá en el municipio de Ciénega y ese sufrió un vandalismo en la operación, cables eléctricos y dejo de funcionar el pozo".

Autoridades aseguraron que si llegan las lluvias que están pronosticas habrá agua garantizada hasta para el 2019.

Sin embargo, exhortaron a que mantenga la cultura del cuidado del vital liquido.