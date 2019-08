Aseguran familiares que reos del fuero común también son trasladados

Por: Iram Hernández





A pesar de que se había señalado que solamente los internos del fuero federal son los que estarían siendo trasladados a penales de otras entidades retiradas como Chihuahua o Chiapas, familiares de internos informan que esto es erróneo y qué están haciendo las movilizaciones al parejo.

Durante un recorrido realizado en los alrededores del penal del Topo Chico se pudo platicar con familiares de reos que llegaron a pesar de no estar en las listas sus parientes, pero tampoco se encuentran al interior del centro penitenciario.

Casos como el de la señora "Blanca" que tiene a su hijo por robo simple y quién para diciembre estaría alcanzando una reducción de condena, fue trasladado al penal de Chihuahua sin que le dieran un aviso.

Indicó que al llamar al penal de Chihuahua le comentaron que tampoco tenían registro del ingreso de su hijo Pablo ya que supuestamente no está en el sistema todavía.

"No es justo porque ni siquiera nos avisaron, de repente vino la visita y me dijeron que no estaba y lo busqué en la lista y ahora resulta que lo trasladaron hasta Chihuahua y me dicen que me espere 15 días para que tenga razón de él, pero cree que siendo su madre voy a dejar pasar tanto tiempo sin saber cómo se encuentra, porque no sabemos si están golpeados, si les han dado de comer porque ahorita a muchas personas no nos han dejado entrar solo me dicen que en el sistema aparece que ya los trasladaron y se supone que solo van a mover a los peligrosos.

"Y no sabemos cómo les va a ir allá, si también les vayan a pedir piso porque aquí han sido miles de pesos para que no les haga nada, lo que les cobran y allá no sabemos que les pueda pasar. Y todavía ni siquiera nos avisan de que van a hacer esos movimientos", señaló la madre de familia.

Esta mañana las visitas transcurrieron con aparente normalidad y sin que se registrará algún conato de problemas por parte de quienes visitan a sus familiares ingresados, sin embargo, la incertidumbre es común entre los hombres y mujeres que tras ver la lista pegada en las rejas de acceso para confirmar si alejaron a sus familiares que están purgando una condena.

"Tenemos toda la incertidumbre, preguntamos y hoy ya nos dicen que sí lo trasladaron. Y esto es un problema porque es un gasto venir a darles dinero y procurar una comida porque dicen que no la están vendiendo nada, yo vine a visitar a mi pareja el sábado pasado y ya sabían que iba a haber movimientos porque van a cerrar el penal, pero estaba diciendo que ya incluso no los dejaban vender nada en las tienditas de adentro, y nada más subsisten con la comida que nosotros les traemos".

"Hay mucha preocupación por el antecedente de cómo se pone lento cuando este tipo de cambios, ahorita los tienen zonas de seguridad o en el AFI (área para castigos) y dicen que los van a estar cambiando (de áreas) porque los están volviendo a contar, pero nadie nos dice sí están bien, si ya comieron o si no han sido golpeados por otros internos o por los mismos celadores, porque esas cosas se saben pero nadie les dice por temor a que le sigan haciendo un mal a ellos ahí adentro", apuntó por su parte una mujer identificada como Laura.

Pese a los traslados a otros penales del país, en el penal del Topo Chico las visitas seguirán de forma regular durante este fin de semana y hasta el próximo martes comentó un guardia penitenciario.

"Ahorita está entrando las visitas, todo normal, viene la gente y les deja comida y ya ven que están las personas y los que no aparecen en la lista de traslados quiere decir que siguen aquí.

"Ahorita está tranquilo porque se está haciendo un movimiento en las noches para que no haya las mismas broncas de los bloqueos o manifestaciones. A nosotros no nos dicen nada para que no haya fuga de información, pero con la idea de que se cierre el penal lo más seguro es que sigan los traslados", comentó un guardia penitenciario.