Asegura que la engañaron del DIF Capullos para llevarse a su hijo

Una madre de familia denunció ser engañada para que personal del DIF Capullos se llevara a su hijo cuando el estaba enfermo

Por: Jesús Vargas

Cuando Anilu recibió la visita del personal del DIF Capullos, pensó que la ayudarían con atención médica y medicamentos para aliviar una enfermedad de la que su hijo padecía

Sin embargo, al ser internado en las instalaciones su hijo, de entonces 3 años de edad, ya no regresó con ella.

"Fue cuando me llevan a engaños diciendo que me iban a ayudar, me iban a dar medicamentos, me iban a dar auxilio médico y no es cierto", recuerda Anilu.

"Era para que mi niño se me quede ahí, ya después de tres años no me han dicho nada, no me aceptan los trabajos, no me aceptan casas (para irnos a vivir).

Anilu Elizabeth Camacho es madre de tres hijos.

Hace tres años recibió la visita del DIF al ser denunciada por no atender la enfermedad de su hijo, sin embargo, ella asegura que sí le dio la atención médica.

Prueba de ello, asegura, son las recetas médicas que fueron integradas al expediente de ingreso en el DIF Capullos.

Después de tres años y sin su consentimiento, el hijo de Anilu, que ahora tienen 6 años de edad, ya pasa tiempo con una familia sustituta.

"La psicóloga me dice: es que usted firmó unos papeles para que el niño salga con familia sustituta y le digo, yo no firme nada para que hagan eso.

"Ella dice: es que usted firmó, ya no se puede hacer nada, ya las visitas se las van a dar cada 15 días".

Ahora sus vistas quedaron restringidas cada 15 días con duración de 40 minutos y teme que pronto le impidan verlo.

"Nuestros hijos van a estar adentro y no vamos a poder hacer nada para ayudarlos y si nos juntamos el gobernador va a tener que actuar y si no para que se sienta en esa silla".