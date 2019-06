Arrestan por segunda vez a venezolanos; clonaban tarjetas

Por: Iram Hernández





Dos venezolanos fueron ingresados al Penal del Topo Chico a causa de un robo tipo "piñazo" cometido el pasado 25 de mayo en San Pedro Garza García.

De acuerdo al parte de la policía municipal, se identificó como Alexander de 30 años, y Luis Gerardo de 39, ambos originarios de Venezuela, quienes fueron detenidos en al calle Corregidora entre De los Arizpe e Independencia, en el Casco Urbano, San Pedro Garza García.

De acuerdo a fuentes policiales estos hombres permanecen en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico luego de que el pasado 25 de mayo alrededor de las 11:30 horas a través de un robo tipo engaño al cambiar una tarjeta de débito a una mujer cuando realizaba un retiro de efectivo.

"Acudí al cajero junto a dichas personas y comencé a realizar mis movimientos, pude retirar $6,000.00 pesos en efectivo los guarde en mi cartera y saque mi cartera, una de las personas que se encontraban en el cajero junto a donde yo estaba, con acento sudamericano,

me dice señora se quedó abierta su cuenta en el cajero por favor la puede cerrar para realizar mi transacción.

"Me sorprendí acudí al cajero e inmediatamente ingrese mi tarjeta e inmediatamente me aparecía en la pantalla que ingresara números, ingresando mis NIP el cual apareció en la pantalla y la persona estaba junto a mí observando, por lo anterior me puse muy nerviosa e intente cancelar inmediatamente la transacción, pero el chavo junto a mí me dijo 'recuerde su tarjeta' y me doy cuenta que no era mi tarjeta la que me regresaron y que tenia disposiciones", señaló la mujer a las autoridades.

Una fuente de seguridad pública municipal, informó que también se realizarán las investigaciones pertinentes para ver si ambos sudamericanos estarían involucrados en algún otro delito.

Como se recordará, las bandas internacionales de delincuentes han hecho blanco en los sampetrinos y es que aunado a los robos en residencias y asaltos para despojarlos de relojes de marca, en esta ocasión se detuvo a personas que con engaños despojan de efectivo a los ciudadanos.