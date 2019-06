Arranca inclusión laboral en cumplimiento a reforma promovida por el PRI

En un evento para hacer el anuncio oficial, el legislador Álvaro Ibarra Hinojosa reconoció el interés y compromiso del Ejecutivo Estatal para que la reforma, aprobada por unanimidad en el Congreso, se cumpla en un año, pese a que hay un margen legal de tres años.

"La iniciativa que un servidor presentó fue que se iniciara con un 2 por ciento a estados y municipios con un término de tres años, me da gusto escuchar a las autoridades de gobierno quienes se comprometen a que en un año se cumpla, esto habla de que es un tema prioritario, no solamente para el Congreso, sino para el Gobierno del Estado y eso me da mucho gusto", expresó el Diputado priísta.

"Tenemos gente con mucha capacidad en una silla y en donde sin duda alguna tendrá una oportunidad de laboral, es importante que a las personas con discapacidad se les tome en cuenta en el área laboral, estoy convencido de eso", afirmó Ibarra.

Expresó que garantizar el derecho al trabajo para las personas con cualquier tipo de discapacidad implica eliminar las barreras que puedan afectar a las personas para su pleno desenvolvimiento e inclusión.

Agregó que es necesario realizar campañas para promocionar los programas y acciones que realizan los entes gubernamentales en beneficio de las personas con discapacidad.

Por su parte, la Diputada local del PRI, Alejandra Lara, manifestó que hasta la iniciativa privada se ha visto beneficiada con la contratación de personas con discapacidad.

"Gracias por darles oportunidades laborales a las personas con discapacidad realmente es necesario dar herramientas a las personas con discapacidad para que puedan desarrollarse", señaló Alejandra Lara.

Es de señalar que el Diputado Álvaro Ibarra presentó la iniciativa para reformar la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad el 11 de diciembre de 2018, misma que aprobó el Pleno del Congreso, por unanimidad, el 11 de marzo de 2019.