Arranca horario de verano, sorprende a algunos 'despistados'

Por: Olivia Martínez





El horario de verano ya arrancó.

Los regios adelantaron una hora las manecillas del reloj.

Bueno, no todos, pues algunos ni sabían, el nuevo horario los tomó por sorpresa.

"Se me olvidó, me preguntaban la hora y yo estaba dando otra hora y me decían: no, no es", expresó una ama de casa.

Y ella no fue la única, en la Central de Autobuses olvidaron ajustar el reloj en el acceso principal.

Cuando tomamos las imágenes eran las 11:24 de la mañana, pero en el reloj se observa que eran las 10:24, iban retrasados.

Por otra parte, muchos regios ni se acordaban del nuevo horario.