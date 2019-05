Arquidiócesis realiza carrera 5 y 10k por le diezmo

Por: Maleny Quezada





La arquidiócesis de Monterrey realizó este domingo la carrera Diezmo 5 y 10k, que tiene como objetivo promover el diezmo entre los fieles católicos.

En el evento participaron alrededor de 4 mil corredores, según comentó el Arzobispo Rogelio Cabrera, quien agradeció a los participantes que recorrieron calles del centro de la capital regia.

"Nos da mucho gusto por que el objetivo de esta carrera es doble, primero la convivencia entre las personas, pero también el que demos una promoción de la cooperación de los fieles para las obras de la iglesia que se llama diezmo (...) agradezco la participación de toda la gente con motivo de este maratón", dijo.

Monseñor aprovechó para explicar a los católicos el objetivo del diezmo y aclarar que no se trata de una petición del 10%, como en algunos casos se maneja.

"A ningún fiel católico se le pide del 10%; cada uno da lo que considera que debe colaborar (...) El dinero que ellos regalan con el motivo del diezmo, es siempre primero para las obras de evangelización, para el culto divino, el mejoramiento de las iglesias y también para ayudar a los sacerdotes ancianos y enfermos; al mismo tiempo también para promover el estudio de los sacerdotes que van a las universidades a prepararse mejor", indicó.

Y llaman a cuidar el medio ambiente



El arzobispo Rogelio Cabrera aprovechó su mensaje dominical para hacer un llamado urgente a tomar acciones en pro del medio ambiente, dada la mala calidad del aire que prevalece en distintas zonas del país.

Tomando como ejemplo la contaminación ambiental en zonas como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, monseñor invitó a la ciudadanía a afrontar el problema que se vive principalmente en zonas metropolitanas.

"Hoy queremos invitar de modo particular a afrontar este problema, hay una mala calidad del aire que estamos respirando, no solo en el área metropolitana y no solo en Monterrey, sino también en muchos lugares de nuestro país y del mundo entero.

"Es urgente que mantengamos un ambiente bien cuidado que conlleve a una buena calidad de vida, pero esto será imposible mientras sigamos alterando nuestro entorno, mostrándonos indiferentes sin asumir un compromiso íntegro como habitantes de este planeta", señaló.

Añadió que es necesario crear conciencia, pues día a día la contaminación pone en peligro la calidad de vida de las personas.

"Cuando hablamos del cuidado del medio ambiente debemos hacerlo con la conciencia y el compromiso de proteger nuestro entorno. Es una situación que día a día crece y ponen en peligro la calidad de vida, hay quienes dicen que tenemos de plazo solo hasta el año 31 para que el mundo pueda revertir el daño de la naturaleza, creo yo que no podemos aplazar este asunto", indicó el arzobispo.

Asimismo, señaló que debe crearse un compromiso por parte de autoridades de todos los niveles y sobretodo por la ciudadanía, contribuyendo en temas como no tirar basura o desechos en lugares prohibidos y fomentar menor uso del automóvil.