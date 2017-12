Arman plantón afuera de la oficina de ´El Bronco´

David Torres

Por:

INFO7 - Luego de que el Director de Transporte, Jorge Longoria, los maltrató en una reunión que sostuvieron este martes en la oficina del funcionario, una docena de activistas pertenecientes al organismo Únete Pueblo se instalaron en plantón afuera de la oficina del aún gobernador del Estado, Jaime Rodríguez.

Aunque ya fueron recibidos por funcionarios, los activistas se quedarán a dormir en los pasillos del segundo piso del Palacio de Cantera hasta que mañana a la 1:30 de la tarde, se realice una audiencia con el Bronco al cual le exigirán mejoría en rutas urbanas, el servicio del Metro y la integración de usuarios al Consejo Estatal del Transporte.

"Exigimos que se emita convocatoria para la integración de los usuarios de transporte como indica ley de transporte la cual debe ser emitida por gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

"Queremos revisiones físico, mecánico, eléctrico al transporte público y solución a usuarios de transporte metrobús de las rutas 420, 134 Telmex, 89 Villa Juárez, Ruta 400, 108 San Rafael, 228, 202, 122, 129 y Ecovía", indicó la vocera de ese organismo, Rocío Montalvo.

El pasado viernes, ese organismo bloqueó simbólicamente las oficinas de Metrorrey en demanda de castigo para funcionarios que han cometido ilegalidades como el saqueo de escaleras eléctricas de la Línea 3.

También pedían mejorar la Ruta de Metrobús 420 que va hacia el municipio de Juárez.

Ese día se les dijo que el responsable del tema era Longoria, el cual los iba a recibir este martes.

Al acudir, el funcionario les dijo que no le habían avisado y que si no les gustaba el servicio pues que no usaran camión.

En el plantón de este miércoles, Únete Pueblo exige una disculpa del funcionario.

"Disculpa Publica de director Jorge Longoria Treviño a usuarios de transporte por ofensas recibidas el día de ayer en reunión y su publicación en página oficial", expresó Montalvo.

La protesta inició a las 11: 00 de la mañana de este lunes y se extenderá toda la noche.