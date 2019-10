Aprueban sampetrinos proyecto de gran parque central

Por: Iram Hernández





Lo anterior fue señalado por diversos sampetrinos avalaron el destino que se tiene para este amplio espacio que no había sido aprovechado al máximo como ahora se contempla suceda.

Lo anterior al destrabar un proyecto importante que había sido aplazado por pleitos legales con los clubes de Avispones y Pumas, además de la petición de los habitantes del sector para tener un espacio de convivencia por el que se había pugnado desde hace décadas.

"Los vecinos de Fuentes del Valle estamos muy agradecidos con esta administración por sacar adelante este proyecto, después de tantos años de lucha por parte de las anteriores juntas de vecinos y administraciones municipales en recuperar estas áreas, finalmente tendremos un parque bonito y emblemático que siempre hemos querido y merecido", indicó Eugenio Pacelli Chapa, vecino de Fuentes del Valle.

"Es un acierto hacerlo con el arquitecto Mario Schetjnan será un buen proyecto. Esperemos tenerlo listo muy pronto", señaló el vecino Eugenio Garza.

Asimismo, destacaron la vocación de espacio público con respeto a la naturaleza y fomento al cuidado al medio ambiente.

"Fuera de discursos políticos, lo que comentó el arquitecto a quien le dieron el trabajo de la rehabilitación de ese Parque me parece bien, habló de "naturalizar el arroyo", dio la visión de promover flora y fauna nativa, para generar un ecosistema natural, inclusive a pregunta particular que le hice con relación al saneamiento del arroyo, me contestó que ya estaban trabajando y detectando las descargas de drenaje sanitario al arroyo", apuntó Jorge Ortiz Mena activista en pro del medio ambiente.