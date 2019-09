Aprueban cambios en comisiones; Morena queda inconforme

Por: Andrea Rodríguez





Todo pintaba tranquilo en el Congreso mientras se llevaba a cabo la orden del día, pero fue hasta que se aprobó la integración y modificaciones de las comisiones, y fue cuando todo se descontroló, pues ante esto los diputados de Morena quedaron inconformes y denunciaron que se vive una corrupción dentro del Congreso del Estado.

Con 32 votos y 7 en contra, por mayoría de votos, se aprobaron estos cambios en comisiones, y entre estos cambios iba una comisión menos para Morena, pues le quitaron la Comisión de Desarrollo Sustentable por lo que de tener cinco pasó a cuatro.

Luego de la aprobación, el representante de Morena, Ramiro Roberto González, dijo que era un atropello que el partido que representa se quedaron solo con 4 comisiones, estaba alejando con el presidente del Congreso sobre la inconformidad, pero le permitirían hasta asuntos generales hablar del asunto, por lo que junto a los demás integrantes de Morena se salió en plena sesión.

"Es un hecho histórico, es un atropello que la Cámara de Diputados nos dejen con cuatro comisiones, no es correcto presidente. Que el pueblo sepa lo que acaba de pasar en el Congreso", mencionó antes de salir de la sesión.

Al salir, los diputados de Morena denunciaron que "las mayorías, las que siempre han manejado el Congreso y tienen secuestrado al Pueblo de Nuevo León", por arbitrariedad les quitaron una comisión.

"Todos quieren que Morena no crezca, pero señores, la corrupción en el 21 se les va a cobrar, eso tengan lo por seguro.

"No estoy de acuerdo, siempre lo manifesté, no estoy de acuerdo en que se violenten los derechos de los diputados, porque no estoy de acuerdo a que sigan secuestrando el Congreso", apuntó el presidente.

Por su parte, el diputado Luis Armando Torres señaló que no se les informó que se les quitaría esa comisión y que todo se hizo entre acuerdos "a oscuras".

"Siempre estaré denunciándolo, soy autocrítico de mi propio partido, no soy borrego de ninguna bancada, porque también soy diputado y detrás de mí hay 33,000 votos que me respaldan y que están esperando que yo responda diferente", apuntó el diputado morenista.