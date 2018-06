Aplicarían multas de 3 mdp a depredadores de la Huasteca

Profepa, Conanp, municipio de Santa Catarina y la policía municipal y estatal instalan punto de revisión en entrada a la Huasteca para verificar los camiones que entren y salgan del lugar

Noticias de hoy - 15/06/2018 08:38 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Para ponerles un alto a quienes saquean piedra de río del cañón de la Huasteca, la Profepa arrancó un operativo de revisión y vigilancia en la entrada principal de esa reserva natural protegida.

Acompañado del alcalde en funciones de Santa Catarina, Roberto Carlos Farías; del delegado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Édgardo Ortiz y de comandantes de la policía municipal y de Fuerza Civil, el titular de Profepa, Víctor Cabrera, informó que los policías verificarán el contenido de los camiones.

"Vamos a deterlos en este punto de revisión y, por supuesto, hacer la detención inmediata para que acuda Profepa para iniciar el procedimiento administrativo y, en su momento, la denuncia penal, eso también puede ser motivo de denuncia de causa penal y de fincar responsabilidades ante el ministerio público de la federación", indicó el delegado de Profepa, Víctor Cabrera Medrano.

"Se ha dado la instrucción a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio que tengamos aquí personal para que esté en revisión constante de esa situación dentro de nuestras facultades", secundó Roberto Carlos Farías.

Las multas por extracción ilegal de material pétreo ascienden hasta 3 millones de pesos y cárcel hasta de 9 años aunque se elevaría dos más por tratarse de una Área Natural Protegida.

"El procedimiento se le inicia a persona alguna, entonces, como le digo, después de esta denuncia ya no acudieron estas personas, hemos estado haciendo rondines, no los hemos localizado, ubicamos unas máquinas retroexcavadoras al interior de unos predios que están en investigación, sin embargo, no fueron encontrados en flagrancia", agregó Cabrera.

En el evento, el delegado de Conanp explicó los daños que ocasiona esquilmar material natural como la piedra de río.

"Recordemos que el ecosistema todos está conectado con todo y si muevo algunas piezas va a tener impacto en otras, entonces el hecho de extraer algún tipo de recurso pétreo puede ser que dañe la vegetación o, bien, modifique el cauce o las condiciones por donde fluye el agua", afirmó Ortiz.

El operativo también servirá para verificar los camiones que introducen material de construcción.

La respuesta de las autoridades se da luego de que INFO7 dio a conocer que diariamente camiones extraen toneladas de piedra que venden en 2 mil pesos y sus compradores la revenden en 30 mil.

"Estaremos también vigilando la introducción de camiones con materiales de construcción pues señalar perfectamente hacia dónde van, dónde están construyendo, referenciarlos, geolocalizarlos y, también, acudir con una orden de inspección para ver esa construcción por qué se está realizando, a partir de hoy se pone un cero tolerancia en la Huasteca", expresó el delegado de Profepa.