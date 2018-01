Aplicarán estudio chino en NL para medir mala calidad del aire

Iram Hernández

Por:

Ante la gravedad de las afectaciones tanto en la salud de los regiomontanos como en el medio ambiente, el Observatorio Ciudadano de la Calidad del aire presionará para que se integre la Agencia de la Calidad del Aire para buscar soluciones a esta problemática.

Como parte de las estrategias, se informó que durante nueve meses se aplicará en la localidad un estudio realizado en Beijing, China, y también aplicado en la Ciudad de México para medir la calidad del aire, enfocado en pequeñas partículas, apuntó Alberto Eugenio Garza Santos, representante del Observatorio

“Se está firmando un convenio con el Centro Mario Molina, donde precisamente Beijing está haciendo un estudio para la Ciudad de México y nos han autorizado un adelanto de $3 millones de pesos del fondo de los chinos para hacer un estudio para medir también en Monterrey la calidad del aire", dijo Garza Santos.

Apuntó también que se espera que la agencia de calidad del aire tenga de facultades jurídicas, técnicas y demás, se espera que para febrero quede integrado dicho organismo, integrado por la academia, industriales sin quitarle responsabilidad al gobierno.

“A que se vea una mejor calidad del aire pues son años. Yo no llamaría verificación para no darle un contexto como el programa de la Ciudad de México que no ha sido del todo exitoso, esperamos un programa más orientado al mantenimiento de las unidades.

“No vamos a permitir un programa que su meta sea recaudatorio y con poca incidencia en mejorar la calidad del aire”, apuntó Alberto Eugenio Garza Santos representante del Observatorio.

La norma de combustibles, movilidad y transporte, son algunos de los factores que se buscan impulsar como medidas integrales que frenen el enveneamiento gradual al que están expuestos los nuevoleoneses.