Anega inundación a casas en colonia Villaluz; vecinos piden solución

Casi un metro subió el nivel del agua en la colonia Villazul del municipio de García donde tres familias perdieron todo debido a que sus casas se inundaron

INFO7

Por: David Torres



Una tormenta que cayó al amanecer de este jueves inundó decenas de viviendas y calles de la colonia Villaluz, del municipio de García, donde unas cinco familias perdieron muebles.

"Sí, sube muy fácil el nivel de agua. Se me mojó la ropa, los zapatos, el refri. Me salí con los niños, me tuve que salir, para qué me quedó adentro", afirmó Aracely Trejo, una de las afectadas.

El agua subió hasta un metro al grado que cubrió las bancas del parque y nos llegaba arriba de la rodilla.

Los vecinos afirmaron que desde hace semanas le pidieron al alcalde César Valdés que enviara una máquina para desazolvar, pero nunca los escuchó.

"No tenemos salida de agua, nos falta un canalón porque el drenaje sanitario es insuficiente y cada que llueve se tapa.

"Ya hemos estado hablando con el alcalde por mensajes y él ya está enterado, pero no han venido", indicó la vecina, Jessenia Saucedo Castor.

Este jueves que ya estaba el problema, elementos de Protección Civil municipal y Fuerza Civil trataron de abrir una alcantarilla para desfogar, pero no pudieron.

"Como pueden ver, se hace una laguna aquí, es lo mismo siempre, llega hasta un metro el nivel del agua. Usted sabe que nos venden las casas con muchas promesas y la realidad es otra", afirmó David Villagómez.

Además del desazolve constante, los vecinos de las calle Cantabria, Málaga y Burgos pidieron la construcción de un canal pluvial que capte los escurrimientos del Cerro del Frayle que padecen desde hace nueve años.

No se puede decir que para los vecinos sería un día para olvidar ya que con cualquier lluvia les pasa lo mismo por eso piden una solución verdadera y de fondo.