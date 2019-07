Analizarán citar a suegra de El Bronco; y si no va, usarán fuerza pública

En caso de que se ordene comparecencia y "doña Tere" no acuda, usarían la fuerza pública

Por: Olivia Martínez

En el caso de la suegra de El Bronco, el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, dijo que espera que el gobierno de Nuevo León le entregue la información solicitada en la investigación: dependiendo de los datos la Fiscalía analizará si llama o no a Doña Tere a declarar, y en caso de que se le ordene comparecer y ella no acuda, se le aplicarían medidas de apercibimiento, como obligarla por medio de la fuerza pública.

"Primero hay que ver qué es lo que nos informa gobierno del Estado y ya después veríamos y analizaríamos la pertinencia o no de llamarla a declarar", explicó.

-¿Y si no comparece utilizarían la fuerza pública?, se le preguntó.

- "Bueno, si decidimos traerla y no comparece, o citarla y no comparece, empezaremos con apercibimientos y después la fuerza pública para traerla a comparecer en caso de que sea necesario", respondió, "no sería lo más ideal, pero es lo que la ley nos señala para el efecto de poder traer a cualquier testigo o imputado a estas instancias".

Como se sabe, la Fiscalía abrió una investigación de oficio en torno a Teresa Martínez, ya que en la administración estatal que preside su yerno, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, le subieron un 144 por ciento el sueldo, con lo que ella pasó a ganar poco más de 70 mil pesos mensuales, y así logró una jugosa pensión.

Además, activistas la denunciaron por los presuntos delitos de abuso de poder y nepotismo.

"El llamado que haríamos es precisamente conminar al gobierno del Estado que nos preste la información para que ya estando aquí nosotros la analicemos", declaró.