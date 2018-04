AMLO ´mandó por un tubo´a independientes y dijo no caerá en provocaciones

En el primer acto de campaña en la entidad, Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia por la coalición "Juntos Haremos Historia", declaró que terminará con la corrupción y 'mandó por un tubo' a los independientes que traicionaron a los ciudadanos

Olivia Martínez

Por:

INFO7 - En su primer acto de campaña en Nuevo León, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, anunció que acabará con la corrupción, mandó por un tubo a los independientes que traicionaron a los ciudadanos, en alusión al gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón; y sobre sus adversarios del PRI y del PAN advirtió que "no voy a contestarles, no me voy a enganchar, no los voy a testerear... amor y paz".

En un mitin en la plaza principal de Santa Catarina, el tres veces abanderado presidencial ofreció terminar con la corrupción, la impunidad y los privilegios, que le quitan al país 500 mil millones de pesos cada año, aseguró que pondrá fin a las privatizaciones y afirmó que cancelará la reforma educativa.

Ante cientos de seguidores, "El Peje", quien encabeza la alianza integrada por Morena, PT y PES, ofreció un cambio en paz y con tranquilidad.

El abanderado pidió a sus seguidores aceptar a quienes se sumen al proyecto, entre ellos independientes y de otros partidos políticos.

Lamentó que los ciudadanos de Nuevo León hayan sido traicionados, en alusión al gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón, pero sin mencionarlo.

Ante eso, los ciudadanos gritaron: "El Bronco no sirve, El Bronco no sirve" en referencia a Rodríguez Calderón.

El candidato les aclaró: "No es culpa de ustedes lo que ha sucedido, ustedes votaron por personas que no han estado a la altura, a ustedes los han traicionado, le han dado la confianza a personas que no han correspondido". Y tras eso, remató: "Ahora ¡que se vayan por un tubo!"

López Obrador se comprometió a reducir los sueldos de funcionarios de alto nivel y a incrementar las percepciones de trabajadores y pensionados.

La gira por Nuevo León se la dedicó a doña Rosario Ibarra de Piedra, exsenadora de izquierda que luchó por los desaparecidos políticos y quien está enferma.

Ante el reto que lanzó el candidato de la Coalición Todos por México, José Antonio Meade, en el sentido de debatir sobre el patrimonio que cada quien tiene, aclaró.

"De una vez les digo que no voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar en ningún debate, no me voy a enojar. Mis asesores de los pueblos de México me están recomendando que yo no me enoje, que no conteste, que no caiga en ninguna provocación, que se ahorren cualquier provocación los candidatos de los otros partidos porque no voy a contestarles", sentenció.

"Amor y paz, no voy a polemizar, no voy a testerearlos. no voy a caer en ninguna provocación", alegó.

El abanderado insistió en acabar con la corrupción.